Калужские школьники отметили Синичкин день

13.11.2019 07:03 190

В нацпарке «Угра» отметили Синичкин день. Калужским школьникам рассказали, как помочь и чем подкормить птиц, оставшихся на зимовку.

Дети узнали, чем кормят птенцов и птиц в разном возрасте.

В конце встречи дети изготовили кормушки и унесли все сделанные образцы с собой.

Фото: национальный парк «Угра».