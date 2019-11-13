Пропавший мужчина найден

13.11.2019 08:39 366

24-летний молодой человек, которого искали с конца октября, найден живым.

Где он находился все это время-не сообщается. Координаторы поискового добровольного отряда «Лиза Алерт» благодарят всех, кто принял участие в поисках и распространении инцормации.

Фото: добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт».