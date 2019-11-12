Поселок Середа останется без воды

В связи с заменой аварийного участка трубопровода по адресу улица Линейная, 4, 13 ноября с 9 утра до 17 часов будет прекращено холодное водоснабжение в жилых домах и организациях в поселке Середа.
Как сообщили в горуправе, будет организован подвоз воды.
Фото: pxhere.com.
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