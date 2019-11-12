Калужане продолжают прививаться от гриппа

12.11.2019 18:08 158

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа.

Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, привились уже больше 230 тысяч калужан.

Вакцинация продолжается: в больницах и поликлиниках еще есть запасы вакцины, привиться можно при предъявлении полиса.

Фото: pxhere.com.