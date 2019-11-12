Калужские подростки приняли участие в акции «Выбери правильный путь».

12.11.2019 15:59 98

В областной прокуратуре подвели итоги акции, которая проходила весь октябрь, сообщили в пресс-службе ведомства.

Провели около 2000 различных мероприятий (бесед, квестов, круглых столов, викторин на правовую тематику), в которых поучаствовали больше 60 тысяч подростков.

За время проведения акции пресечены 279 административных правонарушений по линии несовершеннолетних, в том числе 184 факта неисполнения родителями обязанностей по воспитанию детей, 46 нарушений несовершеннолетними антиалкогольного законодательства, 18 - вовлечения несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции. Выявлены 15 случаев нахождения детей в ночное время в местах, где их пребывание запрещено либо ограничено законом.

За время акции проведено около 350 спортивных мероприятий, участниками которых стали более 16 тысяч несовершеннолетних.

Фото: прокуратура Калужской области.