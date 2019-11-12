Тысяча обнинцев отправится к столичным врачам

12.11.2019 12:14 329

Масштабная диспансеризация в Обнинске близится к завершению. Консультацию от столичных врачей получили больше 20 тысяч человек, сообщает портал Obninsk.Name.

У нескольких тысяч обнинцев выявили различные заболевания: мочеполовой системы, сердечно-сосудистые заболевания, костные и заболевания глаз. В результате, 1115 человек, прошедших диспансеризацию в Обнинске, получили направления на дальнейшее обследование непосредственно в ФМБА.



Вторая волна диспансеризации пройдет в наукограде в феврале.

Фото: Obninsk.Name.