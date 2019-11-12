Горе-отец заплатил алименты, чтобы вернуться за руль

12.11.2019 11:59 229

Житель посёлка Полотняный завод уклонялся от уплаты алиментов и накопил долг в 121 тысячу рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной ФССП, мужчина игнорировал исполнительное производство и не спешил платить собственному ребенку.

Тогда судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении должника в пользовании специальным правом на управление транспортным средством.

28-летний мужчина сразу нашел 121 тысячу и еще 10 тысяч исполнительского сбора. Средства перечислены маме ребенка.

На данный момент ежемесячные платежи по алиментам удерживаются с заработной платы бывшего должника.

Фото: pxhere.com.