В Обнинске произошло ДТП с пострадавшими

12.11.2019 11:52 381

Сегодня утром в Обнинске на 106 километре автодороги М-3 «Украина» столкнулись «Рено Логан» и «Шевроле Ланос», сообщили в областном УМВД.

В результате ДТП есть пострадавший. На месте работали сотрудники скорой помощи, спасатели и автоинспекторы: всего 12 человек и 4 машины.

Причины аварии уточняются.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.