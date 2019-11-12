«Лаборатория безопасности» добралась до школьников

12.11.2019 10:17 249

В школе Кременок прошло занятие с участием специалистов передвижного центра «Лаборатория безопасности».

Сотрудники рассказали о возможностях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Сами они прибыли в школу на специальном автомобиле для выездных семинаров и привезли с собой мобильный автогородок, сообщила пресс-служба областной УГИБДД.

130 школьников узнали о различных дорожгных ситуациях, и как вести себя в них: например, как оказать первую помощь пострадавшим в ДТП.

Не обошли вниманием и педагогов: разобрали типичные ошибки, возникающие при обучении детей дорожной грамоте, правили эксперимент на скорость реакции и обсудили проблемы коммуникации среди участников дорожного движения.

Фото: УГИБДД России по Калужской области.