«Лаборатория безопасности» добралась до школьников

В школе Кременок прошло занятие с участием специалистов передвижного центра «Лаборатория безопасности».
Сотрудники рассказали о возможностях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Сами они прибыли в школу на специальном автомобиле для выездных семинаров и привезли с собой мобильный автогородок, сообщила пресс-служба областной УГИБДД.
130 школьников узнали о различных дорожгных ситуациях, и как вести себя в них: например, как оказать первую помощь пострадавшим в ДТП.
Не обошли вниманием и педагогов: разобрали типичные ошибки, возникающие при обучении детей дорожной грамоте, правили эксперимент на скорость реакции и обсудили проблемы коммуникации среди участников дорожного движения.
Фото: УГИБДД России по Калужской области.
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