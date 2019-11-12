Предприниматель заплатит 100 тысяч за контрафакт

12.11.2019 10:11 257

В Людиновском районе суд вынес приговор индивидуальному предпринимателю, которая продавала сигареты без акцизных марок.

Установлено, что женщина приобрела продукцию из Белоруссии и других стран-не менее 4 тысяч пачек.

Преступную деятельность пресекли сотрудники полиции. А самой обвиняемой придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.