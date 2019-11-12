Детская площадка оказалась небезопасной для детей

12.11.2019 10:16 324

Прокуратура Козельского района провела проверку в игровом комплексе в деревне Подборки.

Поводом стало обращение активистов общероссийского народного фронта через Интернет: они увидели многочисленные нарушения.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ограждение, лавочки, а также игровые комплексы надежно не закреплены к бетонным основаниям.

На декоративных фигурах имеются оголённые провода. Расположение первой ступени создает препятствия для детей младшего и среднего возраста.

Администрации поселения внесено представление.

Фото: pxhere.com.