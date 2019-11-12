Еще один пешеход угодил под колеса

12.11.2019 09:23 57

Накануне, 11 ноября, ДТП с участием автомобиля «Митцубиши» и пешехода произошло на улице Кутузова в Калуге.

Сообщение об этом поступило спасателям в 19 часов 39 минут. На месте работали сотрудники скорой помощи, автоинспекторы и сотрудники МЧС: всего 9 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.