Бывшие зеки покусились на чужой металл

12.11.2019 10:04 276

Жительница Куйбышевского района сообщила полицейским о краже из ее дома личных вещей.

Правоохранители установили, что неизвестные через незастекленное окно проникли в жилище, откуда похитили металлические изделия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Подозреваемыми оказались двое ранее судимых местных жителя. Похищенное они успели продать, а деньги потратить.

За кражу им грозит до 6 лет лишения свободы.

Фото: pxhere.com.