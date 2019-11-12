Чужая симка привела к уголовному делу

12.11.2019 08:53 125

В отделение полиции Калуги обратился местный житель и сообщил, что с его банковской карты списаны деньги.

Со слов заявителя, какой-то период времени он пользовался сим-картой одного из операторов сотовой связи. Однако несколько лет назад сим-карта была утрачена.

Летом этого года житель одного из районов области приобрел сим-карту, как выяснилось, выпущенную на тот же самый абонентский номер, который был ранее зарегистрирован на потерпевшего. Когда гражданин активировал сим-карту, на телефон стали поступать СМС-уведомления о подключенной услуге «мобильный банк», позволяющей управлять банковским счетом предыдущего абонента.

Не задумываясь о последствиях, мужчина воспользовался чужим счетом и совершил в своих интересах ряд банковских операций на общую сумму 2700 рублей, сообщили в региональном МВД.

Подозреваемому грозит штраф.

Фото: pxhere.com.