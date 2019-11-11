Обнинский кикбоксер завоевал «серебро» в Риге

11.11.2019 19:44 190

В прошедшие выходные в Риге состоялся международный турнир по кикбоксингу (WAKO) BALTIC CHALLENGE GRAND PRIX. В турнире участвовали единоборцы из Латвии, России, Польши, Белоруссии, Литвы и Эстонии. Воспитанник обнинской спортшколы «Держава» Вояковский Викентий завоевал 2 место в дисциплине К-1, сообщили на сайте учреждения. К состязаниям молодого спортсмена готовили тренер высшей категории Александр Малинкин и заслуженный тренер России Юрий Фрай. Фото: СШОР «Держава».



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