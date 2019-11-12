Калужане одержали победы в Литве

12.11.2019 08:02 134

В минувшую субботу, 9 ноября в городе Каунасе состоялся Открытый Чемпионат Литвы по КУДО. В турнире приняли участие около 230 борцов из Литвы, Украины, Франции, Эстонии и России. Спортсмены обнинской «Державы» завоевали призовые места: Куюжуклу Андрей - 1 место;

Куюжуклу Александр - 2 место;

Бида Михаил - 1 место. Победителей подготовили тренеры Фрай Юрий Владимирович и Дёмин Роман Юрьевич, сообщили на сайте учреждения. Фото: СШОР «Держава».



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