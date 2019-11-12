Оперативники «по горячим следам» задержали убийцу

12.11.2019 07:15 235

Калужским полицейским поступило сообщение о ножевом ранении мужчины. Оперативники выехали на место преступления. Стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали преступника «по горячим следам» . По версии следствия, ранее судимый 34-летний житель Калуги пришел в гости к своему приятелю. В пьяной ссоре из-за женщины гость нанес хозяину квартиры не менее 5 ударов кухонным ножом, отчего потерпевший скончался на месте. Гражданину грозит до 15 лет тюрьмы. Фото: Pixabay.com



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