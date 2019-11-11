Зампрокурора рассказал старшеклассникам о преступлениях и наказаниях

11.11.2019 19:03 230

Зампрокурора Козельского района принял участие в игре «Подросток и закон» среди учащихся 8-9 классов, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 11 ноября.

В процессе игры госслужащий рассказал старшеклассникам о том, чем чревато нахождение на улице в позднее время и привел примеры преступлений в отношении несовершеннолетних из практики.

Также, школьники узнали, за какие правонарушения их могут поставить на учет Комиссии по делам несовершеннолетних, и какие уголовные наказания предусмотрены за совершение преступлений.

Фото: Pixabay.com