Разбойник попался на краже в 1 000 рублей

11.11.2019 18:37 221

В октябре этого года в один из областных магазинов ворвался гражданин в маске, который стал угрожать продавцу предметом похожим на нож и потребовал отдать выручку.

Злоумышленник похитил из кассы 1350 рублей и несколько пачек сигарет.

Сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого, им 25-летний оказался ранее судимый житель Людинова.

Молодой человек написал явку с повинной и признался, что в сентябре ограбил еще один магазин. Тогда его добычей стали 16 тысяч рублей.

Гражданину грозит до 10 лет тюрьмы за разбой, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 11 ноября.

Фото: Pixabay.com