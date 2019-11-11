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Суд обязал чиновников выделить деньги для садика

11.11.2019 18:08 0 266
Суд обязал чиновников выделить деньги для садика

В Козельске прокуратура обнаружила, что в одном из детских садов не установлено видеонаблюдение.

Выяснилось, что администрация не выделила на это денег.

Тогда районная прокуратура обратилась с иском в суд, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 11 ноября .

Решением суда администрацию обязали выделить средства отделу образования, а последним обеспечить установку камер видеонаблюдения по всему периметру детского сада.

Фото: Pixabay.com


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