Суд обязал чиновников выделить деньги для садика

11.11.2019 18:08 266

В Козельске прокуратура обнаружила, что в одном из детских садов не установлено видеонаблюдение.

Выяснилось, что администрация не выделила на это денег.

Тогда районная прокуратура обратилась с иском в суд, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 11 ноября .

Решением суда администрацию обязали выделить средства отделу образования, а последним обеспечить установку камер видеонаблюдения по всему периметру детского сада.

Фото: Pixabay.com