Лесникам грозит арест за ущерб в 4 миллиона

11.11.2019 17:47 289

Природоохранная прокуратура выявила, что в результате рубки ветровальных деревьев были спилены и здоровые растения, относящиеся к защитным лесам.

Работы производила подрядная организация по заданию Спас-Деменского лесничества, чьи сотрудники определяли границы санитарной рубки.

В результате лесному фонду был причинен ущерб на сумму около 4 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 11 ноября.

Лесникам грозит до трех месяцев ареста за халатность.

Фото: Pixabay.com