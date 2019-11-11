Мужчина расплатился с банком, чтобы вернуть машину

Житель Кировского района задолжал банку 360 тысяч по кредиту.
Мужчина не стал погашать долг в отведенные сроки, и судебные приставы арестовали отечественный автомобиль должника и другое имущество.
В итоге, не желая расставаться с машиной, гражданин погасил всю сумму задолженности в течение нескольких дней, сообщила пресс-служба УФССП в понедельник, 11 ноября.
Фото: Pixabay.com
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