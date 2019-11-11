Бешеную лису обнаружили в Перемышльском районе

11.11.2019 16:57 249

На участке, расположенном в 700 метрах от Тульского шоссе в Перемышльском районе, обнаружили лисицу с признаками бешенства. Лабораторный анализ подтвердил, что животное было заболевшим. Ветеринарной службой Калужской области проводятся мероприятия по ликвидации заболевания, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 11 ноября. В целях профилактики граждан просят своевременно вакцинировать своих питомцев и не допускать контактов домашних животных с дикими зверями. Фото: Pixabay.com



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