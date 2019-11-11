Калужские пловцы взяли «золото» в Казани

11.11.2019 16:06 252

Команда Калужской области победила в комбинированной эстафете 4 х 100 метров на чемпионате России по плаванию на короткой воде в Казани. Спортсмены в финале показали результат 3 минуты 25,65 секунды. Обладателями золотых медалей стали Сергей Фесиков, Михаил Вековищев, Андрей Николаев и Андрей Арбузов, сообщила Администрация Обнинска в понедельник, 11 ноября. Фото: Администрация Обнинска



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