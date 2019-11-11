Жителей Юхнова обучали скандинавской ходьбе

11.11.2019 15:53 256

На днях для жителей Юхнова провели мастер-класс по скандинавской ходьбе. Занятие провел председатель Совета ветеранов спорта Михаил Иванович Кардополов, сообщил областной минспорта в понедельник, 11 ноября. Данный вид двигательной активности становится все более популярным среди калужан, отмечают в ведомстве. Фото: Министерство спорта Калужской области.



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