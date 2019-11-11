Мужчина вызвал полицию из-за тещи

11.11.2019 12:17 396

В Обнинске местный житель позвонил в полицию и сообщил, что теща незаконного удерживает его в квартире, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 11 ноября.

Стражи порядка прибыли по адресу. Дверь открыла пожилая женщина.

Оказалось, что никаких противоправных действий в отношении мужчины не совершалось.

Звонивший гражданин не смог объяснить, зачем вызвал полицейских.

В результате, обнинца оштрафовали на 1 тысячу рублей за ложный вызов.

Фото: Pixabay.com.