Боровчанин вырвал 18 решеток с ливневки

11.11.2019 12:14 201

В дежурную часть полиции сообщили о том, что в Кабицино неизвестный украл решетки с ливневой канализации.

Стражи порядка прибыли на указанное место и опросили местных жителей.

По данному факту оперативники возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Через некоторое время полицейские установили подозреваемого, им оказался ранее судимый 41-летний житель Боровска, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 11 ноября.

Мужчина пояснил, что вырвал решетки при помощи автомобиля и сдал их в пункт приема металла.

Фото: пресс-служба МВД по Калужской области.