«Пятерка» с пассажирами снесла металлический забор

В 01:43 ночи в понедельник, 11 ноября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Перемышльском районе.
Автомобиль «ВАЗ-2105» въехал в металлический забор в деревне Поляна.
В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС.
На месте происшествия работали спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.
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