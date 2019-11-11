«Пятерка» с пассажирами снесла металлический забор

11.11.2019 11:02 511

В 01:43 ночи в понедельник, 11 ноября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Перемышльском районе. Автомобиль «ВАЗ-2105» въехал в металлический забор в деревне Поляна. В результате аварии есть пострадавшие, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей