Компания похитила элитную выпивку на 12 тысяч

В полицию Калуги обратился представитель одного из гипермаркетов с заявлением о краже элитного алкоголя.
По записям с камер видеонаблюдения установили, что дорогостоящее спиртное вынесла компания из двух мужчин и двух женщин.
Злоумышленники сняли с бутылок антикражные устройства и покинули торговый зал.
Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 11 ноября.
Им оказался 33-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья.
Мужчина в содеянном сознался. Ведется розыск его подельников.
Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.
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