Компания похитила элитную выпивку на 12 тысяч

11.11.2019 11:00 320

В полицию Калуги обратился представитель одного из гипермаркетов с заявлением о краже элитного алкоголя.

По записям с камер видеонаблюдения установили, что дорогостоящее спиртное вынесла компания из двух мужчин и двух женщин.

Злоумышленники сняли с бутылок антикражные устройства и покинули торговый зал.

Сумма ущерба составила 12 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых, сообщила пресс-служба МВД в понедельник, 11 ноября.

Им оказался 33-летний гражданин одной из республик ближнего зарубежья.

Мужчина в содеянном сознался. Ведется розыск его подельников.

Фото: пресс-служба УМВД по Калужской области.