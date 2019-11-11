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«Субару» протаранил дерево в Жукове

11.11.2019 08:08 0 285
«Субару» протаранил дерево в Жукове

В половине первого ночи в воскресенье, 10 ноября, спасателям сообщили о ДТП в Жукове.

Автомобиль «Субару» въехал в дерево на улице Ленина в микрорайоне Протва.

В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС.

На месте происшествия работали 8 человек – спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.


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