«Субару» протаранил дерево в Жукове

11.11.2019 08:08 285

В половине первого ночи в воскресенье, 10 ноября, спасателям сообщили о ДТП в Жукове. Автомобиль «Субару» въехал в дерево на улице Ленина в микрорайоне Протва. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 8 человек – спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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