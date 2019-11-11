Полицейские изъяли 700 пачек контрафактных сигарет

11.11.2019 07:47 346

В двух торговых точках Кировского района стражи порядка обнаружили сигареты без акцизных марок. Сотрудники полиции изъяли около 700 пачек сигарет различных наименований производства одной из республик ближнего зарубежья, сообщила пресс-служба МВД в воскресенье, 10 ноября. Материалы проверки направили в Роспотребнадзор для возбуждения административного дела. Фото: Pixabay.com



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