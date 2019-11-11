Мотоциклист врезался в отбойник в Обнинске

11.11.2019 07:16 362

Около 23 часов в субботу, 9 ноября, на пульт спасателям поступило сообщение о ДТП в Обнинске. Мотоцикл «Рейсер» врезался в отбойник на улице Ленина. В результате аварии есть пострадавший, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали спасатели, инспекторы ДПС, медики скорой помощи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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