В центре Калуги сбили пешехода

10.11.2019 11:21 411

В 18:15 в субботу, 9 ноября, спасателям поступило сообщение о ДТП в центре Калуги. Автомобиль «Шкода» сбил пешехода на улице Плеханова. Состояние потерпевшего не уточняется. На месте происшествия работали 8 человек и 3 единицы техники. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области.



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