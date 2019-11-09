Уличные собутыльники обчистили собрата

09.11.2019 16:37 171

Калужанин выпивал с новоиспеченными знакомыми на улице.

Через какое-то время один из собутыльников попросил у нового приятеля мобильник, отошел в сторонку, положил телефон к себе в карман и вернулся к застолью.

Вскоре потерпевший уснул, тогда один из выпивавших взял велосипед спящего товарища и укатил на нем домой.

А второй, забравший ранее телефон, прихватил рюкзак «уставшего» собрата.

Злоумышленник не нашел ничего интересного для себя в похищенном ранце и выкинул его в пруд.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемых, сообщила пресс-служба МВД в субботу, 9 ноября.

Правонарушители предстанут перед судом по обвинению в присвоении и краже.

Фото: Pixabay.com