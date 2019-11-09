Жилой дом горел в Росве ночью

09.11.2019 16:02 146

В три часа ночи в субботу, 9 ноября, спасателям поступило сообщение о пожаре в Росве. Произошло возгорание жилого дома на улице Молодежной, сообщила пресс-служба МЧС. На месте происшествия работали 17 человек и 4 единицы техники пожарно-спасательные подразделений. Пожар ликвидирован, в огне никто не пострадал. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Калужской области



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