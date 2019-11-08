В Боровском районе сгорел дачный дом

08.11.2019 18:03 179

Сегодня в Боровском районе в деревне Агрофенино загорелся дачный дом. Пожар произошел на территории садоводческого некоммерческого товарищества. Пострадавших нет, сообщили в региональном МЧС. Пожар потушили силами десяти пожарных и трех машин. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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