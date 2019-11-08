Экологические рейды продолжаются

08.11.2019 17:57 186

Министерство природных ресурсов и экологии области продолжает плановые выездные проверки.

Уже завершены 2 рейдовых мероприятий на реке Брынь на территории Сухиничского района и реке Ракитня на территории Барятинского района.

Должностными лицами управления составлено 7 протоколов об административных правонарушениях, внесено 3 представления об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

По результатам рассмотрения 4 дел об административных правонарушениях назначены 3 административных наказания в виде предупреждения и 1 административных наказания в виде штрафа на общую сумму 3 тысячи рублей.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области.