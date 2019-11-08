Родителей погибших полицейских навестили накануне праздника

08.11.2019 17:44 48

Накануне Дня полиции городской голова и руководство калужского МВД посетили ветеранов органов внутренних дел и родственников сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Среди тех, кто первым встретил почетных гостей, была Тамара Фисунова, мама погибшего в 2002 году во время оперативно - розыскных мероприятий Максима Фисунова.

Встретились и с ветераном Василием Стрепковым, который много лет отдал полиции, отмечен ведомственными и министерскими грамотами и наградами. Его сын - кадровый военный, погиб в Афганистане.

Фото: УМВД России по КАалужской области.