Предпринимательница оштрафована за взятку

08.11.2019 15:28 183

В Жуковском районе вынесен приговор 61-летней женщине, которая пыталась подкупить полицейского.

Следствием и судом установлено, что 20 августа индивидуальный предприниматель пыталась передать взятку сотруднику полиции в размере 65 тысяч рублей, чтобы он прекратил проверку в отношении нее, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Административное дело грозило женщине за незаконную розничную торговлю алкоголем.

Момент передачи денег был зафиксирован сотрудниками оперативных служб местной полиции, и индивидуальный предприниматель была задержана с поличным.

Приговором суда предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.