Собственница земли оштрафована за сорняки

08.11.2019 15:15 204

Жительница Дзержинского района привлечена к административной ответственности за то, что допустила зарастание земельного участка сорняком.

Как сообщили в областном Россельхознадзоре, женщина игнорировала предписания, в итоге за заросший участок размером около двух гектаров ей придется заплатить штраф -10 тысяч рублей.

Фото: pxhere.com.