«Форд» и «Вольво» столкнулись под Боровском

Сегодня около 13 часов в Боровском районе на 411 километре автодороги А-108 столкнулись автомобили «Форд» и «Вольво».
Как сообщили в областном МЧС, в результате ДТП есть пострадавшие.
На месте работали спасатели, госавтосинпекторы и врачи скорой помощи: всего 8 человек и 3 машины.
Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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