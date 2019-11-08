«Форд» и «Вольво» столкнулись под Боровском

08.11.2019 15:10 172

Сегодня около 13 часов в Боровском районе на 411 километре автодороги А-108 столкнулись автомобили «Форд» и «Вольво».

Как сообщили в областном МЧС, в результате ДТП есть пострадавшие.

На месте работали спасатели, госавтосинпекторы и врачи скорой помощи: всего 8 человек и 3 машины.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.