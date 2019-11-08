В Детчино сгорел сарай

08.11.2019 13:29 163

Как сообщили в региональном МЧС, в село Детчино отправились 8 пожарных и 2 машины.

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