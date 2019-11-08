В Кировском районе тушили жилой дом

08.11.2019 13:26 161

Накануне вечером в селе Фоминичи Кировского района загорелся жилой дом. Как сообщили в областном МЧС, пострадавших нет. Справиться с огнем смогли силами четырех пожарных и одной машины. В причинах будет разбираться инспектор пожарного надзора. Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.



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