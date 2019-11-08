Претензии о работе такси можно высказать на горячей линии

08.11.2019 13:19 201

С 11 по 25 ноября региональное Управлением Роспотребнадзора проведет горячую линию по услугам такси и каршеринга.

Обратиться к специалистам по вопросам правил оказания транспортных услуг можно будет по телефонам:

58-40-37, 55-20-24 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 (перерыв с 12.00до 13.00)

Фото: pexels.com.