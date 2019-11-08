Калужские полицейские обыграли краснодарских в мини-футболе

08.11.2019 13:11 174

В Краснодаре завершился международный турнир по мини-футболу на приз полковника милиции Ричарда Балясинского.

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