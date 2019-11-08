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В Козельске не подумали о слабовидящих

08.11.2019 12:53 0 190
В Козельске не подумали о слабовидящих

Прокуратура Козельского района установила, что в районе дома № 43, расположенного по улице Чкалова, улица оборудована светофорами.

Но специалисты не позаботились об инвалидах по зрению и не оборудовали светофоры дублирующими звуковыми сигналами.

Как сообщила областная прокуратура, в суд было подано исковое заявление, по решению суда администраиця обязана в течение 6 месяцев устранить нарушения закона.

Фото: pxhere.com.

 


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