В Козельске не подумали о слабовидящих

08.11.2019 12:53 190

Прокуратура Козельского района установила, что в районе дома № 43, расположенного по улице Чкалова, улица оборудована светофорами.

Но специалисты не позаботились об инвалидах по зрению и не оборудовали светофоры дублирующими звуковыми сигналами.

Как сообщила областная прокуратура, в суд было подано исковое заявление, по решению суда администраиця обязана в течение 6 месяцев устранить нарушения закона.

Фото: pxhere.com.