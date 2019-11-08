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Египетский студент отправился в колонию на 8 лет

08.11.2019 12:10 0 7
Египетский студент отправился в колонию на 8 лет

Cудебная коллегия оставила без изменений приговор в отношении 24-летнего гражданина Египта, осужденного за покушение на незаконный сбыт наркотиков, сообщили в областной прокуратуре.

В прошлом гооду молодой человек вошел в состав организованной группы, которая распространяла запрещенные вещества на территории Обнинска.

 Роль студента заключалась в хранении и перевозке наркотиков до тайников.

Когда полицейские обнаружили у египтянина особо крупную партию, он во всем признался.

Суд первой инстанции назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима.   

В апелляционной жалобе осужденный просил смягчить назначенное наказание, но приговор остался без изменения и вступил в законную силу.

 

 


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