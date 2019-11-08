Фотографа из Калуги развели на коньяк и деньги

08.11.2019 10:08 424

В Калуге девушку- фотографа обманули необычным образом. Потерпевшая разместила в Интернете объявление об услугах, с ней на связь вышел неизвестный мужчина, который представился руководителем одной из фирм.

Неизвестный договорился о проведении фотосессии для своих сотрудников, а также попросил девушку-фотографа за свой счет купить по дороге бутылку коньяка, конфеты и пополнить счета трех мобильных телефонов, сообщили в региональном МВД.

Доверчивая девушка выполнила просьбу, а когда добралась до места, поняла, что ее обманули: никто и не собирался фотографироваться, а псевдоруководитель перестал выходить на связь.

Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве-им оказался 29-летний житель города Крымска.

Фото: pxhere.com.