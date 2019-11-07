Фирму оштрафовали за срыв проверки

07.11.2019 17:52 123

Специалисты областного Россельхознадзора запросили у ООО «Птицефабрика в Белоусово» документы для проведения проверки, сообщила пресс-служба Управления в четверг, 7 ноября.

В назначенный срок все бумаги предоставлены не были.

В результате, в отношении компании возбудили административное дело и направили материалы в суд.

Предприятию назначили штраф в 20 тысяч рублей за воспрепятствование проверке.

Фирма обратилась с жалобой в суд высшей инстанции, но судья оставил ее без удовлетворения.

Фото: Pixabay.com