В фельдшерских пунктах не нашлось нужных таблеток

07.11.2019 17:21 146

Прокуратура Жиздринского района проверила фельдшерско-акушерские пункты. Было установлено, что в трех ФАПах отсутствовал ряд необходимого оборудования и медицинских средств, сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 7 ноября. Главврача центральной межрайонной больницы обязали устранить нарушения. Кроме того в суд направили соответствующее исковое заявление. Фото: Pixabay.com.



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей